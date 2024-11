Il Milan Femminile cade 1-0 contro il Como: una sconfitta amara

Il Milan Femminile ha perso 1-0 contro il Como in una partita che lascia l'amaro in bocca: staccano in classifica le rossonere

Redazione 17 novembre 2024 (modifica il 17 novembre 2024 | 20:18)

Il Milan Femminile ha perso 1-0 contro il Como in una partita che lascia l'amaro in bocca. Nonostante il predominio territoriale e un buon possesso palla, le rossonere non sono riuscite a concretizzare le occasioni create, mentre le avversarie hanno approfittato dell'errore difensivo da parte delle rossonere.