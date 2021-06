Calciomercato Milan femminile – Caroline Rask passa al PSV Eindhoven

Le ultime notizie sul Milan femminile. Caroline Rask ha detto addio al Milan: la centrocampista si è trasferita al PSV Eindhoven

E' durata una sola stagione l'avventura tra il Milan femminile e Caroline Rask. La centrocampista danese, come annunciata da lei stessa sul suo profilo Instagram, ha salutato il 'Diavolo' per trasferirsi al PSV Eindhoven. Solamente nove presenze con la maglia rossonera per la classe '94. Molto eccitata e orgogliosa di trasferirmi al PSV. Non vedo l'ora di iniziare e far parte di questo grande club!", queste le parole apparse sull'account dell'ex Fortuna Hjorring. Intanto spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan.