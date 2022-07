ZTE-Milan, i rossoneri scenderanno in campo con la nuova seconda maglia

Nella giornata di ieri il Milan ha svelato la seconda maglia che i giocatori indosseranno durante la prossima stagione. Come di consuetudine, essa è di colore bianco, ma a differenza della tonalità tendente al giallo della stagione 21/22, il colore scelto da Puma per questa divisa è decisamente più niveo. Nella zona del ventre figurano invece sette strisce rossonere, parallele ed orizzontali, che rappresentano le 7 finali di Champions League vinte dal Milan durante il corso della sua storia. Per ammirare la nuova maglia da trasferta indossata in campo, i supporters rossoneri non dovranno attendere molto.