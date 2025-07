Simpatica e bella iniziativa del Milan per coinvolgere i propri tifosi alla scoperta della nuova seconda maglia per la stagione 2025-2026

Giovedì 3 luglio, dalle ore 09:00 del mattino, AC Milan e PUMA sveleranno, ufficialmente, al pubblico la nuova seconda maglia per la stagione 2025-2026. Alcuni tifosi, però, avranno la possibilità di vederla in anteprima. Come? Partecipando ad un gioco indetto dal club rossonero.