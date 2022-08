Terza Maglia Milan, debutto in Serie A contro il Bologna a San Siro / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato la terza maglia per la stagione 2022-2023. Nei giorni scorsi ve lo avevamo anticipato, ma adesso c'è la conferma del club stesso: la nuova casacca verrà indossata per la prima volta in assoluto in occasione della partita contro il Bologna a San Siro, valida per la 3^ giornata di Serie A e in programma sabato 27 agosto alle ore 20:45. Chelsea su Leao: tre top player come contropartita? Le ultime news di mercato