Milan, possibile esordio della terza maglia contro il Bologna / PM News

Il Milan ha annunciato la data d'uscita della terza maglia di quest'anno, che potrebbe esordire contro il Bologna in Serie A. Le ultime news

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato ufficialmente la data d'uscita della terza magliadi questa stagione. La nuova casacca è disponibile in pre-order già da oggi e sarà presentata giorno 23 agosto. Noi di PianetaMilan.it siamo in grado di svelarvi l'anteprima di come dovrebbe essere: l'immagine a nostra disposizione è senza il tricolore sul petto, che però ovviamente sarà presente.