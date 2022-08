Terza maglia Milan, il backstage della presentazione (Video)

Il Milan ha pubblicato un video sui propri canali social, in cui viene mostrato il dietro le quinte della presentazione della terza maglia. La divisa, firmata PUMA, è stata svelata nella giornata di ieri ed ha molto incuriosito i tifosi. C'è chi è rimasto entusiasta del colore scelto e chi, invece, ha apprezzato meno il verde pensato per la terza maglia del Milan. Le critiche, in particolare, per un colore che non richiama la storicità delle divise rossonere. In basso il video del backstage della presentazione.