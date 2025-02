Milan , PUMA e Off-White hanno presentato ufficialmente, questa mattina, la nuova quarta maglia per la stagione 2024-2025 . La divisa da gioco è realizzata in due versioni differenti: un kit nero e un kit rosso. Maikel Oettle , Chief Commercial Officer del Milan, ha commentato quanto segue.

"Questa collaborazione rappresenta un traguardo importante per AC Milan, poiché riesce ad unire calcio, moda e valori in un modo audace e significativo. La collaborazione con Off White™, che realizza la loro prima maglia di calcio insieme a PUMA ci permette di creare qualcosa di veramente unico, perfettamente in linea con la nostra legacy e la visione del futuro del Club".