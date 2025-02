Quarta maglia Milan 2024-2025 in campo due volte: le partite prescelte

Milan , PUMA e Off-White hanno presentato ufficialmente, questa mattina, la nuova quarta maglia per la stagione 2024-2025 . La divisa da gioco è realizzata in due versioni differenti: un kit nero e un kit rosso.

Nuova quarta maglia Milan 2024-2025 contro Verona e Lazio

Secondo quanto comunicato dal club di Via Aldo Rossi, la nuova quarta maglia del Milan 2024-2025 - come già accaduto nella passata stagione in occasione delle partite contro Napoli e Monza - sarà indossata in due diverse partite di campionato.