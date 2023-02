Nuova quarta maglia Milan 2022-2023 disponibile in pre-order: le info

La quarta maglia del Milan per la stagione 2022-2023, realizzata da PUMA in collaborazione con Koché, in pre-ordinazione sul sito web

È finalmente arrivato il momento della quarta maglia del Milan per la stagione 2022-2023 . La nuova divisa è stata realizzata da PUMA , in collaborazione con Koché , importante brand di moda con sede a Parigi .

È già possibile pre-ordinare la nuova quarta maglia del Milan per l'annata in corso, in versione 'Authentic' al costo di € 150,00 (al netto della personalizzazione, che farebbe/farà aumentare il prezzo in base a nome, numero e patch desiderate), sul sito web ufficiale del club rossonero (CLICCA QUI).