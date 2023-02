Stylsvig: “Quarta maglia, incarnazione della spinta innovativa del Milan”

Casper Stylsvig, CRO del Milan, ha parlato della quarta maglia per la stagione 2022-2023 realizzata da PUMA e Koché. Ecco la sua opinione

AC Milan, PUMA e Koché hanno presentato ufficialmente questa mattina - anticipando il tutto ieri sera in un evento incluso nel programma di appuntamenti della 'Milano Fashion Week' - la quarta maglia del Milan per la stagione 2022-2023. Una divisa da gioco realizzata dall'azienda tedesca in collaborazione con il brand francese di moda.