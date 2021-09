PUMA, una maglia ‘Street Soccer’ per il Milan: la foto in anteprima

La PUMA ha prodotto una maglia 'Street Soccer' per il Milan per la stagione 2021-2022. Non sarà però indossata dai calciatori. Ecco la foto

Daniele Triolo

La PUMA, azienda tedesca che confeziona le divise da gioco del Milan dalla stagione 2018-2019, ha realizzato per il club rossonero, così come per altre squadre della sua scuderia (Borussia Dortmund e Manchester City) una maglia 'Street Soccer'. Tale maglia in edizione speciale è ispirata al gioco 'PUMA Street Soccer' uscito per PlayStation 1 negli anni Novanta. Il sito web 'FootyHeadlines' ha svelato, con una foto in anteprima, come sarà questo prodotto.

La maglia PUMA 'Street Soccer' del Milan, va precisato, non sarà mai indossata dai calciatori del Diavolo come divisa ufficiale sul rettangolo di gioco. Sarà, però, messa in vendita come prodotto 'Lifestyle' da PUMA e da A.C. Milan verso la fine di quest'anno 2021.