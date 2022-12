Prima maglia Milan 2023-2024, spuntano le prime anticipazioni (FOTO)

Ecco le prime anticipazioni sui concept della prima maglia del Milan per la stagione 2023-2024. Il tutto dal sito 'FootyHeadlines.com'

Daniele Triolo

La stagione 2022-2023 non è ancora arrivata al giro di boa, ma già spuntano le prime anticipazioni sulla nuova prima maglia del Milan per la stagione 2023-2024. Il tutto, come al solito, dal popolare sito 'Footy Headlines', notoriamente molto bene informato sull'argomento.

Subito una precisazione. Per questioni di diritti, 'FH' non può mostrare né il logo originale della PUMA, l'azienda tedesca che dal 2018 produce le maglie del Milan, né lo stemma originale di A.C. Milan. Quindi, nelle immagini che iniziano a circolare sul web, non compariranno loghi ufficiali nelle anticipazioni sulla prima maglia, così come per le altre.

Ufficialmente, i colori saranno quelli che vedete nella foto qui sopra, chiamati "per sempre rosso/nero". La striscia centrale della maglia dovrebbe essere leggermente più larga delle altre. Che saranno più fine rispetto al recente passato, ma al contempo più larghe della maglia indossata dal Milan, per esempio, nella stagione 2019-2020.

'Footy Headlines' ha spiegato come, al momento, non abbia una reale idea di quale possa essere il concept definitivo della nuova prima maglia del Milan per la prossima stagione. Pertanto, in un'altra grafica, ne propone altri che potrebbero essere ugualmente possibili.

Queste le prime anticipazioni, dunque, su ciò che verrà. Ma cosa ne pensano i tifosi del Milan? Questa possibile nuova prima maglia piace alla gente del Diavolo? In un mare di interrogativi, intanto, una certezza c'è. La divisa verrà rilasciata da PUMA e A.C. Milan, ufficialmente, nell'estate 2023.