Nuova terza maglia Milan 2022-2023: ecco perché potrà essere usata

La nuova terza maglia del Milan per la stagione 2022-2023 sarà di colore verde. Eppure da quest'anno sono vietate in Serie A. Il punto

Daniele Triolo

La nuova terza maglia del Milan per la stagione 2022-2023, realizzata dall'azienda tedesca 'PUMA', sarà di colore verde. Eppure, proprio da quest'anno, la Serie A vieta l'utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento. Secondo le nuove norme, dunque, il portiere potrà liberamente indossare maglie di colore verde. Il divieto, poi, sarà applicato alle seconde ed alle terze maglie.

Chi, infatti, per colori sociali, volesse utilizzare il verde come colore predominante sulla prima divisa da gioco, potrà farlo senza alcun tipo di problema. Ciò non costituirà una violazione del regolamento. Ma perché questa decisione rivoluzionaria? Si parla, principalmente, di una questione di contrasto con il terreno di gioco, che non agevola la visione per lo spettatore, sia in televisione sia allo stadio.

Nuova terza maglia Milan 2022-2023, è tutto in regola

Ma anche di un effetto distorsivo con le visualizzazioni grafiche, ovvero tutti quegli spazi pubblicitari 'virtuali' aggiunti, in maniera digitale, alle immagini trasmesse in televisione. Eppure, secondo quanto risulta a 'Calcio & Finanza', ci sarà un'eccezione già in questa stagione e ricorderà la nuova terza maglia del Milan per la stagione 2022-2023. Deve essere ancora ufficialmente presentata, ma si sa già che sarà di colore verde militare.

In molti, in queste ore, si sono chiesti se la terza divisa da gioco del club rossonero (che prevede inserti neri sulle maniche e il logo dello sponsor 'Emirates' in giallo fluo) corresse il rischio di non essere approvata. Così, però, non sarà. Per 'C&F', infatti, questo tipo di verde non crea alcun problema e risulta essere perfettamente in linea con il regolamento che è andato in vigore adesso.

Ovviamente, la questione è stata analizzata già tempo fa, quando il Milan ha chiesto l'autorizzazione alla Lega Serie A, inviandole tutte le specifiche della nuova maglia, con le conseguenti valutazioni positive. Un'autorizzazione, quindi, da parte degli organi competenti del massimo campionato che il Diavolo ha già ottenuto nel 2021. Per chi non lo sapesse, infatti, le maglie vengono studiate, approvate e realizzate con netto anticipo rispetto alla stagione in cui saranno utilizzate.