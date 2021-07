Nuova seconda maglia Milan 2021-22: ordinatela sul sito del club!

PUMA e A.C. Milan hanno presentato la nuova seconda maglia del Diavolo per la stagione 2021-22. Si può ordinare sul sito internet rossonero

Daniele Triolo

PUMA e A.C. Milan, questa mattina, hanno presentato la nuova seconda maglia del Diavolo per la stagione 2021-22. Il nuovo 'away kit', che i rossoneri useranno in trasferta, si può ordinare presso lo store online del club rossonero.

Nella sua versione 'Authentic', ovvero quello indossata in campo dai giocatori del Milan, costa € 120,00 (con € 20,00 in più il costo della personalizzazione con il nome di un calciatore o con il vostro nome; € 12,00 per la patch della UEFA Champions League e € 7,00 in più per la patch della Serie A TIM). Venduta nello 'Special Pack' proposto dal Milan, il costo della maglia sale a € 130,00.

Nella sua versione classica, da stadio, invece, la nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2021-2022 costa € 90,00. Restano validi i prezzi delle personalizzazioni e delle patch di cui sopra. € 40,00 il costo dei calzoncini, € 18,00 quello dei calzettoni per completare il nuovo 'away kit' del Diavolo. Ha parlato Tonali: le sue parole tra Scudetto, Champions e Nazionale >>>