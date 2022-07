Nuova prima maglia Milan 2022-2023, è già boom di vendite: i numeri

Presentata ieri ufficialmente la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2022-2023 firmata da PUMA. I tifosi già impazziscono per lei

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola è tornata su un evento che ha contraddistinto la mattinata di ieri in casa Milan. Oltre, ovviamente, al raduno dei ragazzi di Stefano Pioli a Milanello. Si tratta della presentazione ufficiale della nuova prima maglia del Milan per la stagione 2022-2023. È firmata da PUMA e che si fregia dello Scudetto cucito sul petto (GUARDA QUI TUTTE LE FOTO UFFICIALI).