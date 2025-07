Giovedì 3 luglio , alle ore 09:00 , il Milan e PUMA - l'azienda tedesca che confeziona le maglie da gioco per il Diavolo - riveleranno, poi, anche la nuova seconda maglia per l'annata che, ufficialmente, inizia nella giornata di oggi.

Intanto, però, in mattinata, presso il Flagship Store del Milan in Via Dante a Milano, sono già state messe in vendita la seconda e la terza maglia di Maignan: una arancione e una verde, che vi mostriamo in questi due scatti.