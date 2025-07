Milan, svelata la data del debutto della nuova seconda maglia 2025-2026

La nuova maglia Away del Milan, bianca con dettagli rossoneri e il ritorno del Diavoletto, debutterà nell’amichevole estiva contro l’Arsenal

La nuova seconda maglia del Milan , completamente bianca con dettagli rossoneri e neri e caratterizzata dal ritorno dell'iconico diavoletto come logo, debutterà il 23 luglio nell’amichevole estiva contro l’Arsenal a Singapore .

Il nuovo Away Kit 2025/26 dell’AC Milan è già disponibile su store.milan.com, in tutti gli AC Milan Official Store, su PUMA.com, nei PUMA Store e presso rivenditori selezionati.