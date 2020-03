Milan, primi dettagli sulla maglia da trasferta per il 2020-2021

NEWS MILAN – Il portale ‘Footy Headlines‘, come accade di consueto a questo punto della stagione sportiva, ha svelato i dettagli delle maglie che le squadre di calcio indosseranno in quella successiva. Nella fattispecie, questa mattina, ha rivelato le prime anticipazioni sulla nuova divisa da trasferta che la ‘PUMA‘, sponsor tecnico del Milan, realizzerà per i rossoneri.

Come nelle passate stagioni, ovviamente, anche nel 2020/21 la maglia da gioco da trasferta del Milan sarà prevalentemente bianca (con inserti e loghi di colore rosso). In linea con la maggior parte degli altri kit della ‘PUMA’ già svelati, la nuova maglia 2020/21 del club rossonero presenterà un design con una stampa sottile. In questo caso, secondo “Footy Headlines” il modello è ispirato all’architettura unica del Museo delle Culture di Milano, il MUDEC.

“Lo schema – si può leggere sul sito web – risalta anche su alcuni capi della linea d’abbigliamento PUMA, che accompagnerà la maglia da calcio da trasferta. A completare la divisa ci saranno pantaloncini e calettoni bianchi”. Il tutto sarà probabilmente svelato ufficialmente verso la metà del mese di agosto. SUL MERCATO, INTANTO, NOVITÀ PER GIGIO DONNARUMMA >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android