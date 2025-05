Il ha presentato il nuovo kit per la stagione 2025-26. La nuova prima maglia rossonera rende omaggio a uno dei simboli storici del Club. Il Diavolo, infatti, riprende le parole del fondatore Herbert Kilpin che voleva una “squadra di diavoli”: “I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari”. La maglia è stata presentata anche da Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA. Ecco le sue parole.