Milan, ecco la nuova seconda maglia 2021/22: sei città sopra / News

Ultime Notizie Milan News: seconda maglia 2021/22 con la mappa di sei città

MILAN NEWS – Siamo solo alla sesta giornata di campionato, ma la Puma lavora già per la prossima stagione, con la speranza di poter finalmente mettere in mostra i propri lavori per il Milan in Champions League. Arrivano nuove indiscrezioni da Footy Headlines infatti sulla prossima seconda maglia del Milan, quella per la stagione 2021/22. Tradizionalmente di colore bianco, questa volta potrebbe avere qualche piccola variante, per un nuovo progetto con Fondazione Milan. Ecco i dettagli.

Il colore non dovrebbe essere il classico bianco, ma una combinazione di due colori definiti “Afterglow” e “Tango Red”. Il primo è quello dominante ed è una sorta di beige chiaro, quindi non proprio bianco, ma che lo ricorda. Il secondo è per gli inserti ed è il classico rosso.

La particolarità però non è tanto nel colore, quanto nel motivo che sarà presente nello sfondo: la mappa di sei città, ognuna di un diverso continente. Tutte queste città fanno parte del progetto di Fondazione Milan che prenderà il via nel 2021.

Secondo quanto trapela dal testo che verrà utilizzato per le operazioni di marketing della maglia, Fondazione Milan e Puma istituiranno un programma speciale “Sport for Change” in queste sei città nei sei continenti. Il tutto, come detto, nel 2021.

Questa infatti la descrizione ufficiale della divisa trapelata in anteprima: “Fondazione Milan nasce nel 2003 con il semplice scopo di fare qualcosa di buono per la collettività ed esprimere solidarietà a chi è in difficoltà. La fondazione sostiene progetti che utilizzano lo sport e i valori sportivi per aiutare i giovani in difficoltà, a costruire un futuro migliore. Fondazione Milan e PUMA daranno vita al programma “Sport for Change” in 6 città di 6 continenti. Per dare alla maglia away di AC Milan un aspetto globale e un collegamento diretto con le sedi di “Sport for Change”, abbiamo creato un modello elegante realizzato con le mappe cittadine di queste città globali”.

IBRAHIMOVIC, INDIZIO SOCIAL SUL FUTURO >>>

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>