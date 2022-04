Milan, nuova maglia 2022/23: ecco come dovrebbe essere

A breve il Milan presenterà anche la nuova maglia della prossima stagione. Iniziano a esserci anticipazioni sui colori e sullo stile.

Nella giornata di oggi, il Milan ha presentato la quarta maglia di questa stagione . Una maglia particolare, a strisce rossonere, ma sporcata di bianco in alto e in basso. Iniziano però a esserci anche delle voci riguardanti la maglia della prossima stagione, la prima maglia del Milan del prossimo anno. Già da un po' circolano delle anticipazioni a riguardo e la sensazione è che possa essere simile a una maglia storica. La seconda e la terza maglia, invece, saranno bianca e verde.

La novità, riportata da footyheadlines.com, riguarda i colori della prima maglia. È infatti emerso che la Puma ha deciso di utilizzare il "Puma Black" e il "Tango Red" per la maglia del Milan, ovvero gli stessi utilizzati nel corso di questa stagione. L'unica differenza è che se il rosso è ora il colore dominante, l'anno prossimo sarà il nero. Questo perché la maglia avrà nella parte alta una porzione tutta nera, molto simile a quella della stagione 2000/01.

Piccola curiosità: i colori della maglia del Milan del prossimo anno saranno esattamente gli stessi della seconda maglia del Manchester City 2022/23. Lo stile della maglia, però, dovrebbe essere diverso tra le due squadre. L'unica cosa in come saranno i colori. Bisognerà attendere ancora un po' per la presentazione. Infatti la nuova maglia sarà disponibile solo a partire da inizio luglio. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata >>>