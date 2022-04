Milan, ecco la quarta maglia prodotta da Puma (VIDEO)

Il Milan presenta la quarta maglia targata Puma, con il comunicato del club rossonero sul sito ufficiale. Sarà disponibile dal 4 aprile

Redazione

fonte: acmilan.com

AC Milan e PUMA presentano oggi una nuova collezione all'avanguardia in collaborazione con la streetwear label italiana NEMEN. La nuova capsule presenta un insieme di capi che fondono on pitch e off pitch, tra cui il nuovo Fourth kit di AC Milan - il primo in assoluto realizzato in collaborazione con un fashion brand. Il nuovo kit sarà indossato dalla squadra maschile e femminile nelle prossime partite di Serie A contro il Bologna e l'Empoli. Creata per AC Milan, un club sinonimo di stile, moda e innovazione, la nuova collezione incarna perfettamente questi valori, fondendo eleganti design ispirati alla fashion culture con innovativi materiali performance.

Il Fourth Kit di AC Milan è la maglia più performante e leggera mai realizzata da PUMA ed è il primo in assoluto dei Rossoneri realizzato in collaborazione con un fashion brand.

La collezione presenta la maglia Authentic AC Milan x NEMEN, sviluppata con l'innovativa tecnologia ULTRAWEAVE di PUMA. Il tessuto ingegnerizzato ultraleggero rende la maglia la più performante e leggera mai realizzata da PUMA. La costruzione del materiale stretch a quattro vie riduce il peso e l'attrito. Made to move and made to last. La maglia è disponibile anche in una versione replica. Inoltre, la collezione include l’AC Milan x NEMEN Anthem Jacket, insieme alla AC Milan x NEMEN Performance Jacket e ai Performance Pant.

La football fashion è diventata tanto popolare fuori dal campo quanto in campo, ed è un caposaldo dello stile streetwear. La nuova capsule collection incarna l'energia e la moda della cultura calcistica moderna per creare qualcosa di veramente unico, portando la moda in campo attraverso la visione di Faster Football.

"Questo è un traguardo per tutte le parti coinvolte in questa speciale capsule, che segna la prima collaborazione del club con un fashion brand", ha affermato Heiko Desens, Global Creative Director and Innovation. "Le iconiche strisce rossonere incontrano il look su misura e l'innovazione tecnica di NEMEN, un brand che rivoluziona lo streetwear tecnico. La collezione è una bella combinazione di performance e lifestyle che va oltre il calcio".

Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer, ha commentato: "AC Milan è orgoglioso di essere una società di calcio in grado di combinare con successo una storia prestigiosa con una natura veramente innovativa. Il nostro brand va oltre il campo da calcio e sa essere credibile anche in altri ambiti. Questa fantastica collaborazione con il nostro partner PUMA e NEMEN ci dà l'opportunità di fondere tradizione e innovazione, portando la nostra natura elegante e contemporanea sul campo da calcio."

I NEMEN Studios hanno sede a Milano e sono noti per l'innovazione tessile, la creazione di nuove estetiche e applicazioni per spostare i confini del design. Il Founder e Creative Director di NEMEN, Leonardo Fasolo, ha voluto portare la passione e lo stile iconico milanese nella nuova collezione ispirata allo streetwear.

"Sono un tifoso del Milan da tutta la vita, dunque avere avuto l'opportunità di progettare insieme questo speciale kit e una capsule premium è stata un'opportunità incredibile", ha detto Leonardo Fasolo, Founder e Creative Director di NEMEN. "Abbiamo dato alle classiche strisce rossonere dell'AC Milan un twist NEMEN. Per il kit premium, volevamo restituire qualcosa di speciale ai tifosi. Per la giacca e i pantaloni altamente tecnici abbiamo utilizzato il nostro nuovo motivo spy-camo, tinto a mano, con i migliori tessuti e l’artigianalità che l'Italia possa offrire. We hope they enjoy it".

L'AC Milan x NEMEN Fourth Jersey debutterà in campo con la squadra femminile AC Milan nella partita contro l'Empoli il 3 aprile. La squadra maschile AC Milan indosserà il nuovo kit il 4 aprile contro il Bologna a San Siro.

La capsule collection AC Milan x NEMEN sarà disponibile dal 4 aprile su PUMA.com, nei PUMA Store, negli AC Milan official store, al sito store.milan.com e presso selezionati retailer.

