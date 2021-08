Milan, la terza maglia 2021-2022 disponibile in pre-order: i dettagli

PUMA e A.C. Milan presenteranno ufficialmente la nuova terza maglia 2021-22 giovedì 19 agosto. Intanto, però, è già possibile pre-ordinarla!

"Dopo la Home e la Away Jersey, ecco che arriva per i tifosi rossoneri la Third Jersey di AC Milan. Ed è già disponibile in pre-order. A partire da oggi, chi la acquista su store.acmilan.com e presso i Casa Milan Store e Milan Mega Store, la riceverà con una speciale ed esclusiva confezione. Nei prossimi giorni, si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova maglia". Milan, 15 giorni per 4 colpi: ecco cosa aspettarsi dal mercato >>>