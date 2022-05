Milan, la nuova maglia bianca 2022-23: ecco la novità (FOTO)

Il portale Footy Headlines ha svelato una nuova maglia bianca del Milan per la stagione 2022-23. Ecco le foto

Arrivano conferme sulla nuova maglia bianca del Milan per la stagione 2022-23. Footy Headlines, portale specializzato nell'anticipare le divise calcistiche, ha pubblicato appunto le foto relative alla maglia in trasferta. Ovviamente, come da tradizione, il colore predominante è il bianco, ma si notano anche delle sottili strisce orizzontali rossonere, a differenza dell'anticipazione precedente. La maglia verrà presentata ufficialmente a luglio. Ecco la foto.