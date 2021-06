Milan, a breve la presentazione della seconda maglia. I dettagli | PM News

Il 12 luglio sarà possibile acquistare la seconda maglia del Milan per la stagione 2021-22. Anticipazione nei prossimi giorni

Novità importante in casa rossonera. Come appreso dalla nostra redazione, il 12 luglio sarà disponibile negli store ufficiali la seconda maglia del Milan per la stagione 2021-22. A breve dunque ci sarà la presentazione, con probabili anticipazioni nei prossimi giorni. Centrocampo, il Milan prepara la strada per il colpo dell'estate >>>