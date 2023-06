Olivier Giroud è tra i testimonial del lancio della nuova prima maglia del Milan per la stagione 2023-2024. Il suo post sui social network

PUMA e AC Milan hanno svelato, questa mattina, la nuova prima maglia rossonera per la stagione 2023-2024 . Netta innovazione rispetto al recente passato, con le canoniche strisce reinventate con una grafica tonale che celebra tanto il club di Via Aldo Rossi quanto la città di Milano .

Tra i testimonial della nuova divisa da gioco dei rossoneri, anche Olivier Giroud, centravanti autore (finora) di 17 gol e 7 assist in 46 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana. "M for Milan", ha scritto, come didascalia alle foto, il nativo di Chambéry, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2024.