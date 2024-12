Baresi: “La maglia per i 125 anni riflette l’anima del Milan”

Stamattina Milan e PUMA hanno presentato, ufficialmente, la speciale maglia celebrativa per i 125 anni di del club rossonero ( LEGGI QUI IL COMUNICATO UFFICIALE ). Franco Baresi , vicepresidente onorario del Milan e leggenda in campo per tantissimi anni, ne ha parlato così.

"Questa maglia riflette l'anima del Milan: la sua passione, la sua storia e la visione per il futuro. Sono orgoglioso di vivere questo club da 50 anni, in ruoli diversi, per cui questo traguardo è particolarmente speciale e rappresenta un momento di celebrazione e di unità per l'intera famiglia rossonera. Questo Anniversario è una testimonianza dei valori e dello spirito che rendono straordinario il nostro Club e questo kit è un modo bellissimo per onorare il nostro percorso e celebrare al contempo il legame con i nostri tifosi". LEGGI ANCHE: Milan, Ambrosini colpito da Reijnders: “Uno così non lo vedevo da tempo” >>>