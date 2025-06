La Curva Sud: “Doppia Curva, crollato il castello di carte”. L’annuncio

Questo è il comunicato ufficiale della Curva Sud sul processo "Doppia Curva". La Curva l'ha lanciato qualche minuto sulla sua pagina ufficiale di Instagram, mediante una storia: "Ieri pomeriggio si sono concluse le udienze dei processi "Doppia Curva". Settimana dopo settimana i nostri avvocati hanno demolito l'ipotesi accusatoria che vede i nostri amici ingiustamente detenuti da 9 mesi, con l'accusa di aver costituito un'associazione per delinquere. Questa sera alle 21:00 pubblicheremo un video dove l'avv. Jacopo Cappetta riassumerà la vicenda e racconterà come sia crollato il castello di carte costruito contro i ragazzi della Curva Sud Milano.

Continua così la Curva Sud nella storia di Instagram:"Martedì e giovedì in aula saranno lette le sentenze e visto che nessun giornale/tv ha mai dato spazio alla verità processuale raccontata dalla difesa, chiediamo a tutti di ascoltare e condividere. Abbiamo sentito per mesi tante cazzate su rapper, gossip, concerti ecc. Abbiamo subito un processo mediatico da 4 cialtroni, che invece di prendere in mano le carte del processo e cercare la verità, hanno preferito trasformare questa vicenda in una telenovela".