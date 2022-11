Van Basten, rovesciata al Goteborg: 30 anni fa il suo gol più bello al Milan?

25 Novembre 1992: Milan-Goteborg 4-0, Coppa dei Campioni. Van Basten segna 4 gol (impresa mai riuscita prima in Europa), di cui uno su rovesciata

Matteo Ronchetti

Marco Van Basten il 25 novembre 1992, capovolgendo le leggi della fisica, segnò al Goteborg, in rovesciata, forse il suo gol più bello con la maglia del Milan.

Riavvolgiamo il nastro. Nella stagione 1992-93, i rossoneri sono campioni d'Italia in carica e volano anche in Europa. La Champions League si chiamava ancora Coppa dei Campioni e i rossoneri, dopo aver eliminato Olimpia Lubiana e Slovan Bratislava, incontrano a San Siro il Goteborg nei quarti di finale. Una partita, giocata esattamente 30 anni fa, che è entrata nella storia per più di un motivo, ma che è legata indissolubilmente a un solo giocatore: Marco Van Basten.

Il Milan, Van Basten e quella rovesciata storica — Il Cigno di Utrecht, come veniva soprannominato l'olandese, segnò infatti 4 gol in una sola partita di Coppa dei Campioni, appunto Milan-Goteborg 4-0. Mai nessuno ci era riuscito prima. Quel poker di reti rimase a lungo un record internazionale. E una di quelle 4 perle fu, semplicemente, sublime. "Solo lui poteva inventarsi una conclusione del genere. Poteva fare qualsiasi cosa, scelse la giocata più difficile, per lui la più semplice", spiegò poi Stefano Eranio, autore dell'assist.

Il video spiega bene la bellezza e la difficoltà di quel gesto così elegante e preciso, ma anche terribilmente efficace. La rovesciata era già uno dei suoi marchi di fabbrica, ma quella volta fu speciale: poker di reti, record e rovesciata. Un campionario di prodezze che lasciò a bocca aperta non solo San Siro e i tifosi del Milan, ma anche la stampa italiana e internazionale. Quel capolavoro, di fatto, gli fu molto utile anche per la conquista del suo terzo Pallone d'Oro vinto in pochi anni. Per voi, è il suo gol più bello con il Milan?

ATTENZIONE: Abbiamo detto con la maglia del Milan. Perchè con l'Olanda fece qualcosa di altrettanto incredibile