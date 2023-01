Tre anni fa Ibrahimovic segnava il suo primo gol della seconda avventura al Milan (VIDEO)

Sembra passata un'eternità, invece solamente tre anni fa Zlatan Ibrahimovic segnava il suo primo gol nella sua seconda avventura con il Milan. Lo svedese, allora in campo per un match di campionato tra Cagliari e Milan, gara terminata 0-2, segnò il secondo gol dell'incontro. Dopo l'iniziale rete del vantaggio rossonero di Rafael Leao, l'ex Galaxy con un preciso tiro rasoterra di sinistro ha insaccato il pallone nell'angolino alla sinistra di Olsen. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e a rivedere quel gol non può che scappare un sorriso pensando, poi, a cosa è successo da lì in avanti. Milan, il punto sui rinnovi: domani tocca a Bennacer. Quando a Leao?