Torino-Milan, il precedente datato 2003: in gol Seedorf e Inzaghi | News

(fonte acmilan.com) - La trasferta di Torino chiuderà l'intenso mese di ottobre per i rossoneri. Di ritorno dalla sfida sul campo della Dinamo Zagabria e in attesa di ospitare il Salisburgo per l'ultima gara del Girone E di Champions League, allo stadio Olimpico Grande Torino i rossoneri sono attesi dalla truppa granata guidata da Ivan Jurić. La trasferta contro il Toro ha sempre dato del filo da torcere al Milan, con il nostro Time Machine andiamo a rivivere la sfida valida per la stagione 2002/03 di Serie A.

LO SCENARIO

22 febbraio 2003. Si gioca allo stadio delle Alpi la sfida di ritorno tra Torino e Milan, valida per il 22esimo turno di A. Nella gara di andata i rossoneri si sono imposti con un netto 6-0 a San Siro, firmato dalle reti di Pirlo, Serginho e dalla tripletta di Inzaghi, a cui aggiungere l'autorete di Fattori. I granata si avvicinano al match da fanalino di coda, mentre i rossoneri inseguono la vetta della classifica, persa dopo un periodo complicato a livello di risultati.

MONOLOGO ROSSONERO

Passano due minuti e il Milan apre le marcature: Serginho avanza e allarga verso Maldini, il capitano vede e serve Inzaghi che converte tutto solo dal centro dell'area di rigore. I rossoneri non rischiano nulla e vanno in più occasioni vicini al raddoppio, creando occasioni su occasioni. Nel finale di tempo sale in cattedra Seedorf: al 43' il centrocampista olandese supera Manninger con un'esemplare punizione dal limite, e cinque minuti più tardi - servito da Redondo - si ripete saltando due uomini in area con un dribbling per poi piazzare nuovamente il destro alle spalle del portiere granata.

GESTIONE E GARA INTERROTTA

La seconda frazione vede i rossoneri di Ancelotti in totale controllo dell'andamento della gara, con il Toro alle corde e non in grado di rispondere alle sortite offensive rossonere. Intorno al minuto 64 la partita viene però sospesa dal direttore di gara a causa di disordini provocati dai tifosi di casa. Il Giudice Sportivo convaliderà il punteggio del campo (0-3), in una stagione storica che i rossoneri chiuderanno al terzo posto nel campionato di A, ma che vedrà il gruppo di Ancelotti trionfare in Champions League nella Finale di Manchester 2003.