Tanti auguri di buon compleanno a Taarabt: 31 anni oggi

MILAN NEWS – Oggi è il compleanno di un ex calciatore del Milan, Adel Taarabt. L’esterno offensivo marocchino compie 31 anni. In carriera ha vestito la maglia rossonera per 6 mesi, da gennaio a giugno 2014, sotto la guida tecnica di Clarence Seedorf.

Arrivato al Milan in prestito dal QPR, Taarabt ha avuto modo di collezionare con il Diavolo 16 presenze e 4 reti fra campionato e Champions League. La società rossonera, nonostante il giocatore abbia fatto discretamente bene, al termine della stagione decise di non riscattarlo e dunque fece ritorno in Inghilterra. La redazione di PianetaMilan augura a Taarabt i migliori auguri.

