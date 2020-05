24 maggio 2009: Milan, Maldini chiude la sua carriera da calciatore

MILAN NEWS – Esattamente 11 anni fa, il 24 maggio 2009, Paolo Maldini disputava l’ultima partita della sua gloriosa carriera da calciatore.

A San Siro quel giorno, si giocava Milan-Roma, e a rovinare la festa agli uomini di Carlo Ancelotti, ci pensò Francesco Totti che a 5 minuti dalla fine mise a segno il 2-3 definitivo per i giallorossi allenati da Luciano Spalletti. I gol del Milan portarono la firma di Massimo Ambrosini, mentre le altre reti per i giallorossi furono siglate da John Arne Riise e Jeremy Menez.

Aldilà della partita in sé, ciò che si ricorda di più di quel giorno, è il giro finale di campo per uno dei più grandi campioni che il calcio italiano abbia mai visto. Infatti, durante l’ultimo saluto ai tifosi, la Curva Sud rossonera lanciò una polemica con uno striscione: ‘Grazie capitano: sul campo un campione infinito ma hai mancato di rispetto a chi ti ha arricchito’. E ancora: ‘’Per i tuoi 25 anni di gloriosa carriera sentiti ringraziamenti da chi hai definito mercenari e pezzenti’. Queste scritte furono accompagnate dal coro ‘c’è solo un capitano’ in favore di Franco Baresi. Probabile che dietro questa protesta, inaspettata e fuori luogo, ci fosse anche il ricordo della trattativa tra il giocatore e il club segnata da divergenze sull’ingaggio. Per fortuna che la polemica proveniente dal secondo anello blu, fu travolta da una marea di applausi di tutto il resto dello stadio.

Maldini, con la maglia del Milan, ha giocato in totale 902 partite segnando anche 33 gol. Il palmares dell’ex capitano parla chiaro: 7 Scudetti, 5 Supercoppe italiane, 1 Coppa Italia, 5 Champions League, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Mondiale per Club. Altro a ciò, Maldini vanta anche 126 presenze e 7 reti con la maglia della Nazionale italiana.

