Schelotto: “Il gol al Milan? Mi sono tatuato la data. Indimenticabile”

Schelotto e quel gol nel derby contro il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ezequiel Schelotto, ex giocatore dell'Inter, ha raccontato il gol di testa al Milan nel derby del 24 febbraio 2013. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Calciomercato.com': "Emozione indimenticabile. E' stata talmente forte che mi sono tatuato la data di quel gol. Quasi non ci credevo di aver segnato. Quel gol mi ha aiutato a voltare pagina e uscire da una situazione complicata: è stato come una liberazione. Per la prima volta allo stadio c'erano tutti e sei i miei fratelli, i miei genitori, la mia futura moglie e i miei nipotini: 16 Schelotto sulle tribune di San Siro. Dopo il gol ho pensato subito a tutti i sacrifici fatti dai miei genitori, quel gol è stato anche un regalo per loro. Ringrazio Moratti che mi ha aiutato aprendomi le porte del suo club".