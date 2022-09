Ronaldo il Fenomeno e quel gol da traditore nel derby contro l’Inter

Nel 2007 andò in scena uno dei derby più sentiti: in maglia rossonera Ronaldo il fenomeno segnò all'Inter un gol da traditore. Fu invano, ma la goduria..

Seppur abbia vestito le maglie di Milan e Inter , Ronaldo 'Il Fenomeno' è amatissimo da entrambe le tifoserie. Ha vestito la maglia dei nerazzurri dal 1997 al 2002, totalizzando 99 presenze condite da 59 gol e dalla vittoria in Coppa UEFA alla sua prima stagione in Italia. Durante la sua esperienza all'Inter, tutti ricordano i suoi gravi infortuni alle ginocchia, così come altri ne ha avuti durante la sua meno esaltante avventura al Milan tra il 2007 e il 2008. Con i rossoneri, Ronaldo ha disputato appena 20 partite segnando 9 gol. Ecco, a proposito di gol: uno di questi è stato emblematico.

Era l'11 marzo 2007 e in quella domenica di fine inverno andava in scena il derby di Milano tra Inter e Milan . Quella partita terminò con la vittoria dei nerazzurri, ma ad aprire le marcature fu proprio lui, l'uomo più atteso: Ronaldo 'Il Fenomeno' . Palla ricevuta da Gattuso sul centro destra, movimento palla al piede del brasiliano verso il centro del campo che con un tiro secco e preciso, di sinistro, fulminò Julio Cesar, con la palla che si insaccò alla destra dell'ex portiere brasiliano. Sugli spalti di 'San Siro' si potevano visibilmente notare le due facce delle tifoserie: da un lato la gioia e l'estrema goduria da parte dei tifosi rossoneri, i quali avevano appena visto segnare colui che, molto probabilmente, è stato il calciatore più forte di sempre a vestire la maglia dell'Inter; dall'altra parte i tifosi interisti, increduli a quello a cui stavano assistendo.

Senza troppi problemi, insaccata la sfera in porta Ronaldo esultò alla sua maniera: indice della mano destra oscillante e tanti abbracci con i compagni sotto la curva riservata ai tifosi interisti. Quella gara poi venne risolta dai gol di Cruz e di Ibrahimovic nel secondo tempo che diedero all'allora squadra allenata da Mancini i tre punti. Una vittoria dal sapore agrodolce per i cugini interisti, in quanto non si aspettavano l'esultanza da parte di Ronaldo 'Il Fenomeno'. Oggi la tifoseria nerazzurra gli ha (nella sua quasi totalità) perdonato il tradimento, mentre quella rossonera ricorda ancora con piacere quel gol nel derby del 2007 che fulminò i cugini. Per chi se lo fosse perso, ecco di seguito il gran gol realizzato da uno dei migliori attaccanti mai visti nella storia del calcio.