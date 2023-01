Romagnoli e i paragoni con Nesta e Zidane: il titolo che diventò un caso

In occasione del compleanno di Alessio Romagnoli rispolveriamo quel titolo in cui venne paragonato a Nesta e Zidane

La Gazzetta dello Sport, infatti, al tempo titolava "Difendo come Nesta, ho il tocco di Zidane", in riferimento a Romagnoli . Peccato che, però, queste apparenti dichiarazioni del difensore centrale italiano non erano state rintracciate all'interno dell'intervista integrale. Il che aveva infastidito, e neanche poco, i tifosi rossoneri che si erano imbattuti in queste dichiarazioni.

La risposta della Rosea fu però immediata: "Il titolo sulla bella intervista a Romagnoli pubblicata sulla Gazzetta di ieri ha sollevato qualche polemica tra i lettori e un po' di imbarazzo nel giocatore. Diciamo subito, a scanso di equivoci, che voleva essere un titolo giocoso. A volte però lo sforzo di sintetizzare in concetto e di renderlo frizzante va oltre il pensiero dell'interessato e può apparire come una forzatura voluta".

"Intenzione che in questo caso non c'era assolutamente. Conosciamo bene la serietà e la sana voglia di emergere del neo milanista. E sappiamo che in lui non c'è nessuna volontà di apparire a tutti i costi. Prenda questo titolo come l'auspicio della Gazzetta di una carriera lunga e importante". Milan, ai dettagli il rinnovo di Leao: le ultime.