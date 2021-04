Parma-Milan 0-2 del 17/09/2006: sulla panchina dei ducali sedeva Pioli

Le ultime notizie sul Milan. Il 17 settembre del 2006, il Milan batteva 0-2 il Parma allenato da Stefano Pioli grazie ai gol di Seedorf e Kakà

Il 17 settembre 2006 il Milan di Ancelotti batteva allo Stadio 'Tardini' il Parma di Stefano Pioli per 0-2, grazie alle reti di Seedorf su punizione e di Kakà su calcio di rigore. Si trattava della seconda panchina in Serie A per l'attuale allenatore rossonero sulla panchina dei ducali. Quella stagione non fu sicuramente una delle migliori per il tecnico parmigiano, visto che venne esonerato a stagione in corso. Dopo tanti anni, però, oggi Pioli può essere soddisfatto di una carriera da allenatore che lo ha visto raggiungere grandi traguardi, come la qualificazione ai preliminari di Champions League con la Lazio nel 2015. Chissà se anche quest'anno riuscirà a compiere l'impresa di portare il Milan nella massima competizione europea dopo 8 anni di assenza dal torneo più ambito in Europa. La visita dell'agente a Casa Milan non era per Insigne. Interessa un giocatore dell'Inter? La notizia