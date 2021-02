Pantani, il ricordo a 17 anni dalla sua scomparsa

17 anni fa moriva tragicamente Marco Pantani

Come ogni 14 febbraio vogliamo ricordare l'ex ciclista Marco Pantani, scomparso tragicamente il giorno di San Valentino di 17 anni fa. Ancora oggi non sono note chiaramente le dinamiche della morte del Pirata, ritrovato senza vita in un albergo di Rimini. Le indagini sono ancora aperte sulla misteriosa e tragica morte dell'ex scalatore, vincitore dell'accoppiata Giro d'Italia e Tour de France nel 1998.