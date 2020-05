19 maggio 2007: ultima partita della carriera per Costacurta

MILAN NEWS – Ben 13 anni fa, Alessandro Costacurta disputava l’ultima partita della sua carriera. Era il 19 maggio 2007 e il Milan giocava a San Siro contro l’Udinese. Per la cronaca, la partita finì 2-3 per i friulani. Nell’Udinese segnarono Asamoah Gyan, Antonio Di Natale e Paulo Barreto, mentre le reti per il Milan furono siglate da Yoann Gourcuff e proprio da Alessandro Costacurta.

‘Billy’, con quella rete, a 41 anni e 25 giorni, stabilì il record di marcatore più vecchio della storia della Serie A (record che ancora oggi gli appartiene). Ricordiamo poi, che il successivo 23 maggio, Costacurta era presente, ma non scese in campo, nella finale di Champions League contro il Liverpool vinta per 2-1. Con il Milan, Costacurta ha giocato 663 partite, segnando 3 reti. Nel corso della sua carriera ha vinto: 7 scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 4 Supercoppe Europee e 2 coppe Intercontinentali.

