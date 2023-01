Milan, l’ultima Supercoppa vinta risale al 2016: domani arriverà l’ottava?

Milan, è passato tanto tempo

Sette anni dall'ultimo trionfo sono tanti per un club dalla storia leggendaria come il Milan. Ma come ben si sa, i rossoneri non hanno passato grandissimi anni, dal 2012 in avanti, dal punto di vista dei risultati e dei trofei. Anzi, il Diavolo in quel lasso di tempo perse anche due finali di Coppa Italia e un'altra Supercoppa Italiana, contro la Juventus, nel 2019. Tornando al successo della squadra allenata da Montella, in campo non c'erano grandissimi campioni tra le fila dei rossoneri. La formazione schierata dall'allenatore napoletano vedeva in campo Donnarumma, Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio, Kucka, Locatelli, Bertolacci, Suso, Bacca e Bonaventura. In panchina non erano presenti chissà quali grandi campioni, ma Lapadula, Pasalic e Antonelli diedero un contributo importante ai fini del trionfo, specialmente il centrocampista croato che segnò il rigore decisivo.