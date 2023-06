Quel retroscena con l’Inter, la moda e il rap: tanti auguri a Leao

Oggi, 10 giugno 2023, l'attaccante del Milan, Rafael Leao, compie 24 anni. Arrivato in rossonero dal Lille come giovane speranza, è diventato con gli anni e la crescita continua, la stella della squadra. In attacco, quando manca, la sua assenza si fa sentire moltissimo, tanto che i numeri del Milan senza di lui, sono impietosi. Dalla moda al rap, passando per il per i suoi record e l'Inter. Ecco le curiosità su Leao.