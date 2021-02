Milan-Stella Rossa: i precedenti tra le due squadre a ‘San Siro’ | News

I precedenti a ‘San Siro’ tra Milan e Stella Rossa

Milan e Stella Rossa si affronteranno questa sera per la terza volta nella loro storia allo Stadio Meazza in San Siro. Gli ultimi due precedenti risalgono all’ottobre del 1988 e nell’agosto del 2006.

Nella prima occasione, le due squadre si sono affrontate nell’andata dell’ottavo di finale della vecchia Coppa dei Campioni. La partita finì con il risultato di 1-1 con le reti di Stojkovic per gli ospiti, mentre per i rossoneri segnò il gol del pareggio Pietro Paolo Virdis. La gara di ritorno passerà alla storia per essere stata spostata di un giorno a causa della fitta nebbia, dove il Milan vinse ai calci di rigore.

Più recente, invece, l’ultimo incontro a Milano tra le due compagini in occasione dell’andata del turno preliminare della Champions League 2006/2007. Anche in quella sfida, i ragazzi allora allenati da Carlo Ancelotti si imposero sui serbi per 1-0 grazie al gol di Filippo Inzaghi, il quale diede inizio al trionfo finale di Atene contro il Liverpool.

Che siano di buon auspicio questi due risultati per il Milan di oggi. La squadra di Pioli vuole ottenere il pass per gli ottavi di Europa League magari ritornando alla vittoria che manca da tre partite.