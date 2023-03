Milan, 25 marzo 2006: l’ultima perla di Shevchenko in Serie A

Il 25 marzo 2006, esattamente 17 anni fa, Andriy Shevchenko segnava la sua ultima rete con la maglia del Milan in Serie A

Fabio Barera

Uno dei giocatori più importanti che hanno vestito la maglia del Milan nel corso degli ultimi decenni è stato Andriy Shevchenko. Il forte attaccante ucraino in maglia rossonera visse una doppia esperienza, la prima dal 1999 al 2006 e la seconda in prestito dal Chelsea nel 2008.

Arrivato dalla Dinamo Kiev, nel corso della sua prima parentesi al Diavolo segnò la bellezza di 127 reti in 208 presenze in Serie A, tenendo una media invidiabile per la maggior parte degli attaccanti che al giorno d'oggi calcano i più importanti campi internazionali. E grazie alla sua prolificità offensiva diede un grande contributo al Milan, che in quegli anni vinse un campionato italiano, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Oltre ad una Champions League e una Coppa UEFA.

Milan, 17 anni fa l'ultima rete di Shevchenko in Serie A — Purtroppo quando poi tornò al Milan nella stagione 2008/2009, in prestito dai Blues che lo avevano acquisito due anni prima, non ebbe la stessa continuità mostrata in passato. Addirittura nelle sole 18 presenze che gli furono concesse in Serie A non riuscì mai a mettere la propria firma sul tabellino.

La giornata odierna, per Andriy Shevchenko e per i tifosi rossoneri, è di quelle da ricordare con grande piacere. Il 25 marzo 2006, infatti, l'Usignolo di Kiev segnava la sua ultima rete con la casacca del Diavolo. E lo faceva di fronte al pubblico amico di San Siro, contro la Fiorentina. Dopo il vantaggio iniziale, siglato dall'ucraino da posizione defilata, chiusero i giochi prima Kakà e in seguito Gennaro Gattuso, i cui gol permisero al Milan di vincere 3-2 contro la Viola.