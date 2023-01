Milan-Roma, la ‘time machine’ di acmilan.com | Serie A News

4 GIUGNO 1989: POKER DOPO LA FINALE DI BARCELLONA

I rossoneri di Mister Sacchi tornano a San Siro per la prima volta dalla vittoria in Coppa Campioni del 24 maggio 1989: 4-0 il risultato finale contro la Steaua Bucarest nell'ultimo atto di Barcellona. La vetta del campionato non è più raggiungibile, ma nella 31ª giornata di Serie A il Milan ospita la Roma di Nils Liedholm per chiudere al meglio una stagione da ricordare. Passano 3 minuti e Tassotti apre le marcature con un sinistro sotto la traversa, prima del pari capitolino siglato da Daniele Massaro al 40'. Ad inizio ripresa, l'autogol di Tempestilli spalanca le porte al Milan che allunga con van Basten al 56' e chiude i conti con il poker finale di Capitan Baresi.