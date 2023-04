Milan-Real Madrid 5-0, il ricordo di ‘acmilan.com’ | NEWS

Milan-Real Madird, oggi, 34 anni fa, una partita che ha fatto la storia in Coppa dei Campioni. Il ricordo di 'acmilan.com'

(fonte:acmilan.com) - La storia del Milan non è solo in bacheca. Ci sono delle vittorie che magari non stanno nell'albo ma che comunque hanno lasciato il segno. Il clamoroso 5-0 rossonero rifilato al Real Madrid nella Coppa dei Campioni1988/89 ha sorpreso il mondo e scosso il panorama calcistico: una delle massime espressioni degli Immortali di Sacchi, uno dei momenti più belli dell'era Berlusconi. Era il 19 aprile, come oggi, di 34 anni fa. Riviviamo a grandi passi il ritorno di quella indimenticabile Semifinale: il big match è attesissimo, imperdibile. Reso ancora più acceso dall'1-1 dell'andata al Bernabéu, il famoso pareggio grazie alla splendida girata di testa di van Basten nel finale. San Siro è una bolgia, presenti 73.112 spettatori.

Partenza micidiale, i rossoneri fin dall'inizio vanno all'attacco. Ad aprire le danze al 18' è un capolavoro di Ancelotti: doppio dribbling nello stretto, poi botta dalla distanza superando Buyo e gonfiando la rete. La catena di destra milanista è un grande punto di forza e si dimostra in grande spolvero, da Donadoni e Colombo nasce l'azione che al 25' porta al raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Tassotti batte e Rijkaard svetta di testa. Allo scadere del primo tempo il Diavolo mette in ghiaccio la gara. Donadoni è imprendibile, stavolta dalla fascia sinistra punta il diretto avversario, guadagna spazio e crossa per la nuova incornata di Gullit.

Nella ripresa il copione non cambia, anzi è sempre più a senso unico. All'appello manca van Basten, il quale si iscrive alla festa al 49' realizzando il poker: sinistro potente dopo il lancio di Rijkaard e la sponda di Gullit. Trio Olandese esagerato, Milan straordinario. Le emozioni non smettono. Prima dell'ora di gioco, Virdis rimpiazza Gullit in condizioni precarie e soprattutto Donadoni sancisce il verdetto finale mettendo la ciliegina a una prova da incorniciare con un rasoterra velenoso che beffa il portiere per il 5-0. FINALE! Un Milan perfetto elimina il Real Madrid e vola a Barcellona, dove al Camp Nou il 24 maggio 1989 schiaccerà 4-0 la Steaua Bucarest vincendo la sua terza Coppa dei Campioni, la prima dentro l'epopea Berlusconi. LEGGI ANCHE: Milan, che difesa contro il Napoli! I protagonisti della Champions