Milan-Monza, la macchina del tempo: l’unico precedente in amichevole

MILAN-MONZA, IL PRECEDENTE

Sabato va in scena a San Siro il primo derby lombardo nella massima serie con il Monza. Per i brianzoli si tratta della prima apparizione di sempre in Serie A alla Scala del Calcio ma non la prima assoluta in casa dei rossoneri. Le due compagini si sono affrontate per l'ultima volta nell'amichevole estiva del 5 settembre 2020 proprio nello stadio del Milan. Con il nostro Time Machine andiamo a rivivere gli istanti di quella partita.

LO SCENARIO

Il mercato che precede la Serie A 2020/2021 ha portato a Milanello giovani promesse come Kalulu e Díaz, insieme ai riscatti di Kjær, Ibra, Rebić e Saelemaekers. Pochi giorni dopo l'amichevole di San Siro anche Sandro Tonali diventerà ufficialmente rossonero. La stagione è la prima con Stefano Pioli alla guida della squadra fin dall'inizio e il calendario ha già offerto i primi spunti del Milan che sarà nell'amichevole col Novara vinta per 4-2. Il secondo appuntamento estivo porta, invece, a San Siro il Monza di Berlusconi e Galliani che nella passata annata ha vinto il Girone A di Serie C con l'ex Brocchi in panchina, e ora si appresta ad affrontare la Serie B per la prima volta dopo 19 anni di assenza.

DI NUOVO MALDINI

Il Milan deve fare a meno di diversi giocatori chiave impegnati con le rispettive nazionali e schiera una formazione ricca di giovani. In difesa, davanti ad Antonio Donnarumma, giocano Duarte e Bellodi coadiuvati da Calabria e Theo sulle fasce; centrocampo affidato a Bennacer e Kessie, sulla trequarti spazio a Maldini, Paquetá e Roback; in attacco Ibrahimović. Calabria apre le danze al 5' con una rasoiata da fuori area imprendibile per Lamanna. La partita è frizzante, Ibra impegna il portiere biancorosso alla parata in tuffo, dall'altra parte Antonio Donnarumma salva su Lepore. Il Monza tiene bene il campo e al 22' pareggia con Finotto, lanciato a rete da una sciabolata dalle retrovie di Paletta, altro ex rossonero. Ibra ci prova ancora ma è Daniel Maldini a riportare il Milan in vantaggio con una bella conclusione a giro.

L'ESORDIO DI DÍAZ

Nel corso della ripresa Pioli ricorre a numerose sostituzioni concedendo il campo, fra gli altri, ai giovani Kalulu, Pobega, Colombo e Brahim Díaz, all'esordio assoluto con la maglia del Milan. Il match resta in bilico per tutto il secondo tempo fino al gol di uno dei nuovi innesti, il francese Kalulu, che buca Lamanna con un bel diagonale di controbalzo. C'è ancora tempo per la magia di Colombo che, nel recupero, spedisce sotto il sette una splendida conclusione mancina dalla distanza. Finisce 4-1, un buon test che fornisce delle indicazioni importanti per il proseguo di una stagione che vedrà il Milan protagonista di un esaltante cavalcata verso il secondo posto e verso il ritorno in Champions League.

Fonte: acmilan.com

