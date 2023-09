Milan, Ibrahimovic e i suoi primi ‘graffi’: un ricordo di Champions

Come ricorda il profilo X del Milan , queste furono i primi gol di Ibrahimovic con la maglia rossonera.

Lo svedese, come sappiamo tutti, ha lasciato il segno con la maglia del Milan : 163 partite con 93 gol 3 35 assist . Numeri da vero bomber. E si sa, Zlatan ha lasciato il cuore a Milano e i tifosi rossoneri lo ricorderanno per sempre. Ambizioni, progetti e volontà: Milan, parla Cardinale >>>

