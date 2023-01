Milan, 38 anni fa l’esordio di Maldini: il debutto contro l’Udinese

Uno dei giocatori che rappresentano al meglio il significato di lottare per la maglia del Milan è sicuramente Paolo Maldini , bandiera e capitano per anni del club rossonero. Ora ricopre al meglio un ruolo dirigenziale, ma i tifosi del Diavolo hanno ancora impresse nella memoria le sue giocate.

Milan, il 20 gennaio 1985 Paolo Maldini faceva il suo esordio

Ed esattamente 38 anni fa, il 20 gennaio del 1985, un giovanissimo Paolo Maldini, figlio di Cesare, faceva il suo debutto con il Milan. L'esordio in rossonero fu in occasione di un Udinese-Milan, che terminò 1-1, ma il ricordo che il dirigente del Diavolo porta dentro di sé è sicuramente ancora vivo.