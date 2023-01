Milan, due anni fa l’esordio di Tomori: debutto in una partita speciale

Due anni fa, il 26 gennaio 2021, Fikayo Tomori faceva il suo esordio con la maglia del Milan in una partita speciale

Uno dei difensori più forti passati dal Milan nel corso degli ultimi anni, sebbene in questa stagione si sia distratto parecchio, è certamente Fikayo Tomori. Arrivato dal Chelsea, dove non aveva trovato grandissimo spazio, ha preso in mano la situazione nel reparto arretrato rossonero, inserendosi da subito nei meccanismi tattici del tecnico Stefano Pioli.